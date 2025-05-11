Москва, 11 мая, 2025, 05:42 — ИА Регнум. Киев сейчас «загнан в угол» предложением Москвы возобновить прерванные в 2022 году мирные переговоры и может потерять Анкару, если откажется вести диалог с Россией. Такое мнение высказал турецкий историк и политический аналитик Мехмет Перинчек.

Quinn Dombrowski Турецкий флаг в Анкаре

Как пояснил эксперт в комментарии «РИА Новости», если Украина не согласится пойти на переговоры с Россией, она тем самым откажется и от посредничества турецкой стороны в мирном урегулировании украинского кризиса.

«Киев либо сядет за стол переговоров, либо рискует потерять Анкару, отказавшись от ее посредничества», — заявил Перинчек.

Ранее ИА Регнум передавало, что 11 мая президент РФ Владимир Путин предложил Киеву немедленно вернуться к мирным переговорам, которые, как подчеркнул российский лидер, могут состояться в Стамбуле уже 15 мая. Путин отметил, что не выдвигает украинской стороне никаких условий, выполнение которых было бы необходимо для старта переговорного процесса.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что состав российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле будет оглашен позднее. Он добавил, что Москва ждет ответа Киева.

10 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что Путин стремится урегулировать украинский конфликт, однако киевский режим намеренно избегает диалога, поскольку не готов к его немедленному началу.