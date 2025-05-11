Южно-Сахалинск, 11 мая, 2025, 05:39 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировали вблизи Южных Курил. Об этом 11 мая сообщили в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

Иван Шилов ИА Регнум Сейсмограф

По данным сейсмологов, подземные толчки произошли в 11:36 (03:36 мск) на глубине 34 км. Эпицентр находился на расстоянии 114 км юго-восточнее острова Итуруп. Очаг располагался на глубине 34 км.

При этом на острове Итуруп могли ощущаться толчки силой до двух баллов. Угрозу цунами не объявляли.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 16 февраля в Тихом океане неподалёку от побережья Южных Курил также произошло землетрясение магнитудой 4,6. Тогда эпицентр находился в 101 км южнее необитаемого курильского острова Симушир. Очаг залегал на глубине 62 км.

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло 2 апреля в Хабаровском крае. Эпицентр зафиксировали на глубине 10 км в окрестностях посёлка Ванино. Толчки также ощущались в Сахалинской области. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.