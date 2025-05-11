Вашингтон, 11 мая, 2025, 05:20 — ИА Регнум. Возможную блокировку газопровода Nord Stream 2 («Северный поток — 2») в качестве попытки оказать давление на Россию при отказе от 30-дневного перемирия с Украиной обсудили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Об этом 10 мая сообщила газета The Wall Street Journal.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Урсула фон дер Ляйен

«Европейские союзники Киева пригрозили новыми санкциями против России, в том числе постоянной блокировкой газопровода «Северный поток — 2», соединяющего Россию с Германией», — написали в статье.

Отмечается, что для такого решения необходима поддержка всех стран — членов блока. Эта инициатива не коснётся недавно предложенного пакета санкций ЕС в отношении России.

По данным издания, политики встретились 9 мая в ходе визита Мерца в Брюссель.

Как сообщало ИА Регнум, 10 мая глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что страна готова к полному прекращению огня в зоне конфликта на 30 дней. По его словам, в ходе встречи в Киеве участники «коалиции желающих» (Франция, Германия, Польша и Британия) также созвонились с президентом США Дональдом Трампом — все поддержали инициативу о перемирии.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер потребовали от России согласиться на 30-дневное перемирие и пригрозили в случае отказа новыми санкциями и усилением военной помощи Украине.

В Кремле ответили, что Россия обдумает предложение о 30-дневном перемирии в зоне украинского конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул открытость Москвы к мирному диалогу, однако отметил, что попытки надавить на неё в этом вопросе не увенчаются успехом.

Президент России Владимир Путин 11 мая предложил провести прямые переговоры с Украиной. По его инициативе диалог мог бы состояться 15 мая в Стамбуле. Однако перед этим необходимо пообщаться с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудить с ним возможность провести переговоры. Россия, подчеркнул Путин, настроена на серьёзный диалог, смысл которого заключается в устранении первопричин конфликта.