Москва, 11 мая, 2025, 04:53 — ИА Регнум. Работа журналистов по освещению мероприятий в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне позволила жителям разных стран ощутить атмосферу праздничных дней в Москве. Об этом 11 мая заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Руководители стран СНГ на 9 Мая в Москве

«Пользуясь случаем, хотел бы отметить огромную роль журналистов, представителей мировых информационных агентств, телеканалов, прессы, которые освещали юбилейные мероприятия, многочасовую программу нынешних переговоров и рабочих встреч», — отметил глава государства.

Представители СМИ многое сделали, чтобы передать людям по всему миру неповторимую атмосферу праздника, добавил Путин. Также президент поблагодарил журналистов за встречу в столь поздний час.

Как сообщало ИА Регнум, 9 мая на Красной площади прошёл военный парад в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Программа парада включала вынос российского флага и Знамени Победы на Красную площадь, выступление Верховного главнокомандующего и минуту молчания. Затем торжественным маршем прошли почётные караулы, исторические роты, действующие военнослужащие, оркестр и военная техника.

Путин назвал День Победы главным праздником для народа России. В стране верно хранят память об этих исторических триумфальных событиях, заявил он.