Москва, 11 мая, 2025, 04:12 — ИА Регнум. В ходе прошедших в Кремле переговоров с главами иностранных государств обсуждался в том числе и вопрос урегулирования украинского конфликта. Об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

«Думаю, что для всех очевидно, в ходе прошедших в Москве переговоров и встреч затрагивался также вопрос урегулирования конфликта на Украине», — пояснил глава государства журналистам.

Соответствующее заявление российский лидер сделал по итогу работы на полях юбилея Победы.

Как сообщало ИА Регнум, в Москву на юбилей Победы приехали около 30 зарубежных лидеров. 7 мая прошли переговоры Путина с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро, по итогам которых был подписан договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве России и Венесуэлы. В тот же день Путин встретился в Кремле с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, лидером Монголии Ухнагийном Хурэлсухом, президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. 8 мая президент Путин и председатель КНР Си Цзиньпинпровели углубленный и содержательный обмен мнениями по основным направлениям развития российско-китайского всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Лидеры подписали совместное заявление о дальнейшем углублении отношений Москвы и Пекина.

9 и 10 мая Путин встречался с делагациями Казахстана, Бразилии, Египта, Сербии, Словакии Узбекистана, Вьетнама, Зимбабве, Палестины, Буркина-Фасо, Абхазии, Южной Осетии. Также Путин пообщался с главнокомандующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром.