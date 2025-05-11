Россия настроена на серьёзные переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая. Те, кто действительно хочет мира, не может их не поддержать. С таким заявлением выступил перед журналистами в Кремле российский лидер Владимир Путин, завершая праздничные мероприятия, посвящённые 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Глава государства подчеркнул, что смысл предстоящего диалога в том, чтобы устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного прочного мира на историческую перспективу. Таким известием ознаменован новый, 1172-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

Владимир Путин напомнил, что Россия неоднократно предлагала шаги по прекращению огня и что именно в Стамбуле в 2022 году переговоры были прерваны украинской стороной.

«Напомню, что в результате этих переговоров был подготовлен совместный проект документа, и он был парафирован руководителем киевской переговорной группы, но по настоянию Запада был просто выброшен в корзину», — подчеркнул президент. Его слова цитирует сайт Кремля.

Владимир Путин не исключает, что в ходе предлагаемых переговоров в Стамбуле удастся договориться и о каких-то новых перемириях, о новом прекращении огня.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3964208" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Глава Российского государства предложил киевским властям возобновить переговоры в Стамбуле

«Причём о реальном перемирии, которое соблюдалось бы не только Россией, но и украинской стороной, было бы первым шагом, повторяю, к долгосрочному, устойчивому миру, а не прологом к продолжению вооружённого конфликта после довооружения, доукомплектования ВСУ и лихорадочного рытья окопов и новых опорных пунктов. Кому нужен такой мир?» — отметил президент России.

Подробности о переговорах в Стамбуле 11 мая анонсировал помощник президента РФ Юрий Ушаков. В частности, он отметил, что Россия не выдвигала Украине условий, поэтому положить начало переговорам несложно, если киевский режим этого действительно хочет.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.