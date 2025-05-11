Москва, 11 мая, 2025, 03:43 — ИА Регнум. Москва предложила Киеву вернуться к переговорам, прерванным летом 2022 года, несмотря на продолжающиеся боевые действия в зоне проведения спецоперации. Те, кто хочет мира, не могут не поддержать эту инициативу, указал президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В ночь на 11 мая глава государства выступил перед журналистами в Кремле с заявлением по итогу работы на полях юбилея Победы.

«Сейчас идут боевые действия, война, а мы предлагаем возобновить переговоры, прерванные не нами. Ну чего здесь плохого? Те, кто действительно хочет мира, не может это не поддержать», — отметил Путин.

Российский лидер выразил признательность иностранным партнерам, которые прилагают усилия на пути к мирному урегулированию украинского конфликта. В числе таких партнеров Путин назвал Китай, Бразилию, страны Африки, Ближнего Востока, а также новую администрацию США.

До этого в своей речи президент предложил возобновить переговоры с украинской стороной в Стамбуле 15 мая. Путин подчеркнул, что Москва не выдвигает Киеву никаких предварительных условий, связанных непосредственно с началом переговорного процесса.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что состав российской делегации для переговоров с украинской стороной в Турции будет объявлен позднее.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что Украина и ее западные союзники готовы к 30-дневному перемирию, которое, по его словам, станет решающим шагом к запуску переговоров с Россией.

Комментируя это заявление украинской стороны, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что РФ рассмотрит данное предложение, однако Москва не приемлет попытки давить на нее в вопросе мирного диалога.

Также пресс-секретарь президента России указывал, что Путин неоднократно предлагал возобновить мирные переговоры, но Киев на эту инициативу не реагировал.

При этом киевский режим, несмотря на заявления о якобы готовности поддержать объявленное Путиным пасхальное перемирие, продолжал террор против российских мирных населенных пунктов. Режим прекращения огня по случаю Пасхи действовал чуть более суток — с 18:00 мск 19 апреля по 00:00 мск 21 апреля. За это время ВСУ нарушили перемирие почти 5 тыс. раз.