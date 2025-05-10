Москва, 11 мая, 2025, 02:07 — ИА Регнум. Переговоры России и Украины в Стамбуле об урегулировании конфликта пройдут на соответствующем уровне. Об этом в воскресенье, 11 мая, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«На соответствующем», — заявил он.

Таким образом пресс-секретарь президента ответил на вопрос журналистов о том, на каком уровне российская делегация будет представлена на переговорах в Турции.

Ранее президент России Владимир Путин предложил Киеву 15 мая вернуться к прерванным летом 2022 года в Стамбуле переговорам по урегулированию украинского конфликта. В рамках своего заявления по итогам работы на полях Победы глава государства также отметил, что Москва не выдвигает украинскому режиму предварительных условий для старта переговорного процесса.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что РФ позднее объявит состав своей делегации, которая примет участие в переговорах.

Как передавало ИА Регнум, 10 мая руководители ряда стран Евросоюза заявили, что Россия должна согласиться на 30-дневное перемирие в зоне проведения спецоперации. В Европе в случае отказа Москвы пообещали усилить военную поддержку Украине и ввести новые антироссийские санкции. В тот же день в Кремле напомнили, что от Киева так и не последовало реакции на предложение Путина о мирных переговорах без предварительных условий.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также отметил, что требование 30-дневного перемирия по сути является предварительным условием к началу переговоров, хотя Москва со своей стороны условий не выдвигала.