Москва, 11 мая, 2025, 02:04 — ИА Регнум. Россия объявит состав своей делегации для переговоров с украинской стороной в Стамбуле. Об этом в воскресенье, 11 мая, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Kremlin.ru Юрий Ушаков

«Мы сейчас предложили 15 мая, четверг, готовы начать с самого утра. Кто возглавит российскую делегацию — мы сообщим в ближайшие дни», — уточнил Ушаков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

Помощник главы государства добавил, что российская сторона ждёт реакции Киева на озвученное предложение о проведении переговоров в Турции.

Ушаков подчеркнул, что Россия не выдвигала Украине условий, поэтому положить начало переговорам несложно, если киевский режим этого действительно хочет.