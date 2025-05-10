Москва, 11 мая, 2025, 02:02 — ИА Регнум. Россия в ходе переговоров стремится выйти на долгосрочный мир по Украине. Об этом в воскресенье, 11 мая, заявил президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства, выступая перед журналистами в Кремле с заявлением по итогам четырёх дней работы на полях Победы, не исключил, что договорённость о перемирии может быть достигнута в ходе переговоров с Киевом. При этом президент подчеркнул, что переговорный процесс не должен стать прологом к довооружению Украины.

«Мир с лихорадочным рытьем окопов не нужен никому, нужно выйти на долгосрочный мир», — резюмировал Путин.

Российский лидер добавил, что предложение Москвы о переговорах «на столе», киевскому режиму и его кураторам осталось только принять решение.

«Те, кто действительно хочет мира, не может этого не поддержать», — отметил президент.