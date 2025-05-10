Москва, 11 мая, 2025, 01:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле.

Иван Шилов ИА Регнум Переговоры, Россия, Украина

«Предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года, возобновить прямые переговоры, причём без всяких предварительных условий. Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны», — заявил 11 мая российский лидер.

Путин добавил, что завтра, 12 мая, планирует провести разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Необходимо обсудить возможность провести переговоры с Украиной в Стамбуле, пояснил он. Россия, подчеркнул Путин, настроена на серьёзные переговоры, смысл которых заключается в устранении первопричин конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, 10 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина так и не отреагировала на предложение Путина о мирных переговорах без предварительных условий. Ситуация остаётся противоречивой, отметил представитель Кремля. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров пояснял, что Москва выступает за переговоры без предварительных условий, а требование 30-дневного перемирия как раз и является одним из таких предварительных условий. Лавров также напомнил, что Киев неоднократно нарушал все договорённости.

Путин подчёркивал, что для урегулирования ситуации на Украине необходим вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав РФ. Кроме того, Киев должен отказаться от вступления в НАТО, на контролируемой им территории должны быть обеспечены права русскоязычных граждан, а западные санкции против РФ должны быть отменены. Президент подчёркивал, что необходимо искоренить первопричины конфликта и добиться мира, а не перемирия.