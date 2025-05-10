Москва, 11 мая, 2025, 01:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предложил Украине в срочном порядке и без предварительных условий восстановить прерванные в 2022 году в Стамбуле переговоры об урегулировании конфликта.

(сс) Администрация президента России Владимир Путин

«Решение за украинскими властями и их кураторами. Сейчас идут боевые действия. Война. А мы предлагаем возобновить переговоры, прерванные не нами. Те, кто действительно хочет мира, не может этого не поддержать», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от диалога, при этом киевский режим саботировал инициативы о прекращении огня.

Также глава государства поблагодарил тех, кто разделил с Россией празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщало ИА Регнум, Путин ранее указывал, что для урегулирования ситуации на Украине необходим вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав РФ. Кроме того, Киев должен отказаться от вступления в НАТО, на контролируемой им территории должны быть обеспечены права русскоязычных граждан, а западные санкции против РФ должны быть отменены. Президент подчёркивал, что необходимо искоренить первопричины конфликта и добиться мира, а не перемирия.