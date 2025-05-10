Москва, 11 мая, 2025, 01:48 — ИА Регнум. Россия неоднократно выступала с предложениями о перемирии с Украиной, однако киевский режим саботировал эти инициативы. Об этом в воскресенье, 11 мая, заявил президент России Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Россия ранее неоднократно выступала с инициативами по прекращению огня, однако они раз за разом саботировались украинской стороной», — пояснил Путин, выступая перед журналистами.

Глава государства отметил, что Киев 130 раз нарушал 30-дневный мораторий на удары по энергообъектам, около 5 тыс. раз не соблюдал пасхальное перемирие.

Кроме того, Украина предприняла масштабные атаки по российской территории после предложения о перемирии в майские дни, добавил Путин. К тому же киевский режим вообще не отозвался на предложенное Россией перемирие ко Дню Победы, почти сразу начались масштабные атаки, продолжил президент.

Как сообщало ИА Регнум, Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле. Российский лидер 12 мая планирует провести разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудить такую возможность. Россия, подчеркнул Путин, настроена на серьёзные переговоры, смысл которых заключается в устранении первопричин конфликта.

Путин неоднократно заявлял, что для урегулирования ситуации на Украине необходим вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав РФ. Кроме того, Киев должен отказаться от вступления в НАТО, на контролируемой им территории должны быть обеспечены права русскоязычных граждан, а западные санкции против РФ должны быть отменены. Президент подчёркивал, что необходимо искоренить первопричины конфликта и добиться мира, а не перемирия.