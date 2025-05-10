Москва, 11 мая, 2025, 01:47 — ИА Регнум. Россия чтит всех, кто внес вклад в общую победу над нацизмом. Об этом 11 мая заявил президент РФ Владимир Путин в рамках своего выступления в Кремле по итогам четырех дней участия в мероприятиях, приуроченных к юбилею Победы.

Глава государства поблагодарил мировых лидеров, которые прибыли в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Путин подчеркнул, что общая память и уважение к исторической правде — это то, что объединяет Россию со странами-единомышленницами.

Российский лидер отметил содержательность всех проведенных им переговоров с иностранными гостями на полях юбилея Победы. Президент также выразил признательность 13 государствам, направившим парадные расчеты для участия в параде в Москве.

Путин добавил, что Россия понимает, какое давление было оказано на европейских лидеров из-за их решения посетить Москву 9 мая, РФ ценит их решимость.

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