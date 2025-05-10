Москва, 11 мая, 2025, 01:45 — ИА Регнум. Рано или поздно, опираясь на уроки истории, мнения своих народов, мы начнём двигаться в сторону восстановления отношений с государствами Европы. Об этом в воскресенье, 11 мая, заявил президент РФ Владимир Путин.

Tomsk.gov.ru Флаги России и ЕС

«Для нас важно, что миллионы европейцев, лидеры стран, которые проводят суверенную политику, об этом (о событиях Великой Отечественной войны. — Прим. ред.) помнят. Это вселяет в нас оптимизм и надежду, что рано или поздно, в том числе, опираясь на уроки истории, мнения своих народов, мы начнём двигаться в сторону восстановления конструктивных отношений с государствами Европы», — отметил глава государства.

По словам Путина, ряд европейских стран до сих пор пытается вести диалог с Россий в хамской манере и ультиматумами.

Как сообщало ИА Регнум, депутат Европарламента от Словакии Любош Блага считает, что совсем скоро в Евросоюзе поймут невозможность разрешить военным путём украинский конфликт. Европе нужно вести переговоры с Россией и найти мирное решение, иначе есть риск всё потерять. Кроме того, у Евросоюза как в экономическом, так и в военном плане нет возможности для продолжения эскалации конфликта с Россией на протяжении долгого времени, заключил Блага.

Урегулирование украинского конфликта имеет большое количество нюансов и требует серьёзного детализирования, подчеркивали в Кремле. Невозможно обсуждать публично все появляющиеся мирные планы, так как из-за этого они теряют свою релевантность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.