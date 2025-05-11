Вашингтон, 11 мая, 2025, 03:52 — ИА Регнум. Для президента США Дональда Трампа добиться быстрого урегулирования конфликта на Украине оказалось сложнее, чем планировалось. Об этом 10 мая написала газета The Wall Street Journal (WSJ).

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Президент сообщил донорам, что разрешение конфликтов оказалось сложнее, чем он думал», — указали в статье со ссылкой на слова одного из участников встречи Трампа с донорами Республиканской партии.

Отмечается, что для главы Белого дома прекращение конфликта России и Украины стало «растущим разочарованием», которое не дает ему спать по ночам.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп неоднократно заявлял о намерении разрешить украинский кризис после вступления в должность президента США. Однажды он объявил, что добьется прекращения боевых действий в течение суток.

Госсекретарь США Марко Рубио 18 апреля заявил, что американские власти готовы помочь в решении конфликта на Украине, если они будут видеть настрой обеих сторон на мир. По его словам, команда Трампа за несколько дней сделала больше для завершения конфликта, чем экс-президент США Джо Байден сделал за три года.