Москва, 11 мая, 2025, 01:41 — ИА Регнум. Заявление президента России Владимира Путина об итогах торжественных мероприятий, которые продолжались в течение четырех дней по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, будет содержательным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

ИА Регнум

«Заявление будет содержательным», — отметил он в ходе общения с журналистами в Кремле.

Официальный представитель Кремля также уточнил, что Путин в рамках подведения итогов последних четырех дней работы не будет отвечать на вопросы со стороны представителей СМИ.

Как передавало ИА Регнум, ранее Песков опроверг распространившуюся в Сети информацию о том, что заявление президента «взорвёт эфир».

11 мая помощник президента Юрий Ушаков сообщил о завершении серии встреч главы государства с иностранными лидерами, прибывшими в Москву для участия в приуроченных ко Дню Победы мероприятиях. Всего столицу посетили около 30 высокопоставленных зарубежных гостей.

За день до этого Песков заявил, что переговоры Путина с главами государств прошли очень продуктивно. По словам официального представителя Кремля, визит руководства многих стран в Россию на празднование 80-летия Победы важен и с точки зрения содержания, и с точки зрения символизма.