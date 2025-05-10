Берлин, 11 мая, 2025, 01:15 — ИА Регнум. В Австрии почтили память советских военнопленных, убитых в концентрационном лагере Маутхаузен. Об этом сообщил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австрия

«Несмотря на продолжаемую австрийскими властями позорную практику недопущения участия официальных представителей России даже в мемориальных мероприятиях, самостоятельно достойно отдали дань памяти зверски замученным заключённым концлагеря, включая около 30 тыс. советских военнопленных», — написал дипломат в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компания Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Он добавил, что в мероприятии на территории мемориального комплекса «Маутхаузен» приняли участие сотрудники всех российских представительств в Австрии и члены их семей.

Как сообщало ИА Регнум, 9 мая во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в центре Вены включили песню «Верните память» на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой. Дипломат опубликовала кадры, на которых десятки людей, собравшиеся возле памятника Марии Терезии в центре австрийской столицы, держали в руках флаги СССР и портреты участников Великой Отечественной войны.