Папа римский Лев XIV назвал ИИ одной из главных проблем человечества
Мадрид, 11 мая, 2025, 01:09 — ИА Регнум. Искусственный интеллект (ИИ) на сегодняшний день стал одной из главных проблем, стоящих перед человечеством. Такое заявление 10 мая сделал папа римский Лев XIV в рамках первой встречи с избравшими его главой Католической церкви кардиналами.
Как пишет Al Jazeera, Лев XIV, излагая видение своего папства, высказал мнение, что ИИ создает препятствия для защиты «человеческого достоинства, справедливости и труда». Этой же точки зрения придерживался предшественник нового папы римского — Франциск, следует из материала.
Папа Франциск, скончавшийся в конце апреля, выражал опасения по поводу возможности искусственного интеллекта привести к упрощению человеческих отношений до уровня алгоритмов. Он призывал к разработке международного соглашения, которое бы регулировало эту сферу.
Также отмечается, что Лев XIV пообещал в своем папстве ориентироваться на ряд основных приоритетов Франциска.
Как передавало ИА Регнум, 8 мая новым папой римским избрали американского кардинала Роберта Прево. Он стал первым в истории главой Католической церкви, родившимся в США.
Эксперты не прогнозировали избрание Прево, называя в числе основных кандидатов госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина, филиппинского кардинала Луиса Антонио Гокима Тагле, президента конференции епископов Италии кардинала Маттео Дзуппи и других.
Президент России Владимир Путин 8 мая поздравил нового папу римского Льва XIV с избранием. На следующий день это же сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, отметив, что папа начинает служение в особый исторический момент, связанный как с цивилизационными вызовами, так и «с определенными знаками надежды».