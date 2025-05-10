Мадрид, 11 мая, 2025, 01:09 — ИА Регнум. Искусственный интеллект (ИИ) на сегодняшний день стал одной из главных проблем, стоящих перед человечеством. Такое заявление 10 мая сделал папа римский Лев XIV в рамках первой встречи с избравшими его главой Католической церкви кардиналами.

Иван Шилов ИА Регнум Искусственный интеллект

Как пишет Al Jazeera, Лев XIV, излагая видение своего папства, высказал мнение, что ИИ создает препятствия для защиты «человеческого достоинства, справедливости и труда». Этой же точки зрения придерживался предшественник нового папы римского — Франциск, следует из материала.

Папа Франциск, скончавшийся в конце апреля, выражал опасения по поводу возможности искусственного интеллекта привести к упрощению человеческих отношений до уровня алгоритмов. Он призывал к разработке международного соглашения, которое бы регулировало эту сферу.

Также отмечается, что Лев XIV пообещал в своем папстве ориентироваться на ряд основных приоритетов Франциска.

Как передавало ИА Регнум, 8 мая новым папой римским избрали американского кардинала Роберта Прево. Он стал первым в истории главой Католической церкви, родившимся в США.

Эксперты не прогнозировали избрание Прево, называя в числе основных кандидатов госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина, филиппинского кардинала Луиса Антонио Гокима Тагле, президента конференции епископов Италии кардинала Маттео Дзуппи и других.

Президент России Владимир Путин 8 мая поздравил нового папу римского Льва XIV с избранием. На следующий день это же сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, отметив, что папа начинает служение в особый исторический момент, связанный как с цивилизационными вызовами, так и «с определенными знаками надежды».