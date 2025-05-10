Москва, 11 мая, 2025, 00:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин завершил все встречи с лидерами иностранных государств, посетившими Москву по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в ночь на 11 мая сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

«Да, завершились, все [встречи] завершились», — ответил он ТАСС на соответствующий вопрос.

Всего в Москву на юбилей Победы приехали около 30 зарубежных лидеров.

Как сообщало ИА Регнум, 7 мая состоялись переговоры с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро, по итогам которых был подписан договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве России и Венесуэлы. В тот же день Путин встретился в Кремле с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом, президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

На следующий день, 8 мая, президент Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели углубленный и содержательный обмен мнениями по основным направлениям развития российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Лидеры подписали совместное заявление о дальнейшем углублении отношений Москвы и Пекина.

9 мая по окончании торжественного приёма по случаю 80-летия Победы Путин передал президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву наградной лист его отца из архива Минобороны РФ. Затем Путин провёл встречи с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, президентом Египта Абдельфаттахом Сиси, президентом Сербии Александром Вучичем, председателем правительства Словакии Робертом Фицо, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

10 мая в Кремле прошли переговоры президента России с лидером Вьетнама То Ламом, президентом Зимбабве Эммерсоном Дамбудзо Мнангагвой, президентом Палестины Махмудом Аббасом, президентом Буркина-Фасо Ибраимом Траоре, лидером Абхазии Бадрой Гунбой, президентом Республики Южная Осетия Аланом Гаглоевым. Также Путин пообщался с главнокомандующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром.