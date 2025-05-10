Москва, 11 мая, 2025, 00:27 — ИА Регнум. Выступление президента России Владимира Путина на предстоящей пресс-конференции в Кремле по итогам международных встреч с гостями юбилея Победы «не взорвёт эфир». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум Дмитрий Песков

«Интернет всегда хочет чего-то взорвать. Мы ничего не собираемся взрывать», — ответил представитель Кремля на вопрос корреспондента Life Александра Юнашева.

Песков добавил, что Путин сделает только «содержательное» заявление, вопросы не предусмотрены.

Как сообщало ИА Регнум, 10 мая Песков отмечал, что переговоры с зарубежными лидерами, которые Путин провёл на полях празднования Дня Победы, прошли очень продуктивно. Руководители многих стран приехали в Россию на празднование Дня Победы. Это очень важно с точки зрения символизма и содержания, указал пресс-секретарь президента.

Также представитель Кремля заявил, что прибытие руководителей десятков стран на празднование Дня Победы в Москве вызвало раздражение в Европе и спровоцировало очередные угрозы о введении санкций и антироссийские заявления. По его словам, европейцев нервирует международная консолидация вокруг гордости за победу над фашизмом и та идеология, которую разделяют государства, чьи лидеры 9 мая находились на Красной площади.