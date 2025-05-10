Москва, 11 мая, 2025, 00:14 — ИА Регнум. Перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным по случаю празднования 80-й годовщины Победы, завершилось 11 мая.

ИА Регнум Путин, обращение

Режим временного прекращения огня в зоне проведения спецоперации начал действовать в 00:00 мск 8 мая.

Как передавало ИА Регнум, 28 апреля Путин, исходя из гуманитарных соображений, объявил перемирие в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. С 00:00 8 мая Вооруженные силы России прекратили боевые действия.

Как позже отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целью предложенного российской стороной перемирия была проверка готовности Украины к поиску путей мирного урегулирования.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 3 мая отказался поддержать инициативу Москвы о временном прекращении огня. Он также заявил, что Киев не гарантирует безопасность иностранным гостям, которые прибудут в Москву, чтобы посетить парад Победы и принять участие в праздничных мероприятиях.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ответ Зеленского, указала, что глава киевского режима в первую очередь угрожает ветеранам, которые в святой день придут на парады и торжественные мероприятия. Дипломат также обвинила Зеленского в обмане украинского народа и предательстве собственного деда, воевавшего против нацисткой Германии.

В Минобороны России 10 мая сообщили, что с начала действия режима временного прекращения огня Вооруженные силы Украины нарушили его 9318 раз.