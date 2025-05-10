Сухум, 11 мая, 2025, 00:08 — ИА Регнум. Вся территория Абхазии вечером 10 мая была обесточена из-за мощного ветра. Об этом сообщил первый замминистра по чрезвычайным ситуациям республики Тигран Делибалтян.

ИА REGNUM Электричество

«Сильные порывы ветра в Сухуме, Гулрыпшском, Гудаутском районах привели к тому, что на всей территории республики нет света», — приводит его слова ТАСС.

Делибалтян добавил, что с одного из домов в столице страны порывом ветра снесло крышу. Кроме того, рухнувшее дерево заблокировало несколько автомобилей в Рицинском парке. Сейчас проезд уже освобожден, дерево убрали.

Глава администрации Сухума Тимур Агрба также проинформировал о мобилизации всех коммунальных и аварийно-спасательных служб города для устранения последствий непогоды. Уборка поваленных деревьев с дорог продолжается в районах Синоп и Турбаза абхазской столицы.

К текущему моменту подача электроэнергии восстановлена в Сухуме и Гагре.

Как передавало ИА Регнум, 28 апреля блэкаут произошел на большей части территории Испании и в Португалии. Без света остались такие испанские города, как Мадрид, Барселона, Валенсия, Ла-Корунья, Севилья и другие. Было введено чрезвычайное положение, сообщалось о минимум пяти погибших из-за масштабного отключения света.

Испания и Португалия создали группу для расследования причин блэкаута. Ранее в их числе называлось «редкое атмосферное явление». Испанская сторона не исключает и преднамеренный компьютерный саботаж.