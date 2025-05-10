Москва, 10 мая, 2025, 23:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с лидером Южной Осетии Аланом Гаглоевым. Главы государств поприветствовали друг друга поздним вечером 10 мая.

Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости

Путин заверил, что Россия продолжит поддерживать Южную Осетию в экономике, здравоохранении, образовании. Как и прежде, будет уделяться необходимое внимание и вопросам безопасности. Все эти направления очень важны, добавил российский лидер.

Россия и Южная Осетия в 2015 году заключили договор о союзничестве, напомнил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Алан Гаглоев был приглашён в Москву на торжественные мероприятия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Также российскую столицу посетили ряд других зарубежных лидеров, в том числе президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Венесуэлы Николас Мадуро, главы Армении, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Боснии и Герцеговины, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, Конго, Монголии, Мьянмы, Палестины, Словакии, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии.

Зарубежные гости наблюдали за торжественным парадом на Красной площади. В нём приняли участие 11,5 тыс. военнослужащих Минобороны РФ и других силовых ведомств — ФСБ, МЧС России, Росгвардии, подразделения армий дружественных иностранных государств. Среди них ― около 1,5 тыс. бойцов спецоперации.

Согласно указу президента РФ, ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла по случаю 80-летнего юбилея Победы получат единовременные выплаты в апреле и мае 2025 года. Фронтовикам, их вдовам и малолетним узникам концлагерей выплатят по 80 тыс. рублей, труженикам тыла и некоторым другим категориям ветеранов — по 55 тыс. рублей. Путин также поручил правительству России определить порядок и условия осуществления выплат. Также российский лидер выделил по 1 млн рублей каждому селу и школе Южной Осетии из своего резервного фонда в честь 80-летия Победы.