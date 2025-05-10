Москва, 10 мая, 2025, 23:43 — ИА Регнум. Россия будет способствовать развитию туризма в Абхазии. В этом году рост турпотока ожидается на уровне 7%, заявил 10 мая президент Владимир Путин на встрече в Кремле с лидером Абхазии Бадрой Гунбой.

«За прошлый год рост был значительным, мы ожидаем, что и в этом году он увеличится как минимум на 7 процентов, а может быть и больше. Знаю, что очень важным является логистика, аэропорт», — отметил Путин.

Глава государства добавил, что Россия также готова продолжать сотрудничество с Абхазией в гуманитарной области и в сфере экономики.

Как сообщало ИА Регнум, 1 мая электропоезд «Диоскурия» совершил первый рейс с федеральной территории Сириус в столицу Абхазии Сухум. Отправка поезда запоанирована дважды в день: со станции Имеретинский курорт — в 10:35 и 20:25, а из Сухума — в 05:40 и 16:20 мск. Также электропоезд будет делать семь остановок — на станциях Абаата, Гагрыпш, Гагра, Бзыбта, Гудаута, Псырцха и Новый Афон. Таможенный и пограничный контроль предусмотрен прямо в поезде на российской станции Веселое и абхазской — Цандрипш. При этом количество остановок на маршруте может увеличиться благодаря развитию туристических маршрутов.

В Министерстве транспорта РФ 15 апреля заявили, что регулярное прямое авиасообщение между Россией и Абхазией будет восстановлено после почти 30-летнего перерыва. Работа над увеличением числа рейсов и авиаперевозчиков продолжится.

В 2024 году Абхазия почти догнала Турцию по популярности у российских туристов. Согласно данным погранслужб, с января по июнь граждане России совершили в эту страну 2,163 млн поездок, а в Турецкую Республику— 2,522 млн поездок.