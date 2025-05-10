Москва, 10 мая, 2025, 23:24 — ИА Регнум. Госкорпорация «Росатом» и Вьетнам подписали 10 мая межведомственную дорожную карту в сфере развития ядерных технологий на период до 2030 года. Документ завизировали генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв и министр науки и технологий Вьетнама Нгуен Мань Хунг, сообщила пресс-служба госкорпорации.

Иван Шилов ИА REGNUM «Росатом»

«Дорожная карта охватывает вопросы сооружения центра ядерной науки и технологий, поставок топлива для исследовательского реактора в Далате, участия вьетнамской стороны в Консорциуме «Международный центр исследований на базе реактора МБИР» и подготовки кадров для атомной отрасли Вьетнама», — уточнили в «Росатоме».

Комментируя подписанное соглашение, Лихачёв отметил многолетнее сотрудничество России с Вьетнамом. Совместная работа также активно велась в советское время. В скором времени в провинции Донгай недалеко от Хошимина появится современный исследовательский реактор. Для «Росатома» это большая честь и ответственность, добавил Лихачёв.

Как сообщало ИА Регнум, 10 мая президент России Владимир Путин в Кремле провёл переговоры с вьетнамским лидером То Ламом, который прибыл в российскую столицу для участия в торжествах, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. По итогам встречи лидерами двух стран был подписан ряд соглашений. В частности, стороны подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма. Кроме того, Россия и Вьетнам договорились укреплять сотрудничество в оборонной сфере, развивать взаимодействие в нефтегазовой отрасли и подписали меморандум о взаимопонимании в сфере биомедицины.