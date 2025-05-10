Москва, 10 мая, 2025, 23:21 — ИА Регнум. В Кремле стартовали переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Абхазии Бадрой Гунбой. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости

Москва готова продолжать сотрудничество с Сухумом и в экономике, и в гуманитарной сфере, подчеркнул российский лидер.

«Мы со своей стороны готовы продолжать сотрудничество и в сфере экономики, и в гуманитарной области», — сообщил Путин.

Глава государства добавил, что имеет в виду сферы образования и здравоохранения.

Гунба со своей стороны указал на хорошую динамику в развитии российско-абхазских отношений. Он подчеркнул, что для Абхазии было важно открыть аэропорт в Сухуме.

На этой неделе Путин провел в Кремле серию встреч с высокопоставленными иностранными гостями, прибывшими в Москву для участия в мероприятиях по случаю празднования 80-летия Великой Победы. В общей сложности РФ посетили порядка 30 зарубежных лидеров.

Как передавало ИА Регнум, 10 мая российский лидер встретился, в том числе, с президентом Зимбабве Эммерсоном Дамбудзо Мнангагвой. Президент РФ назвал республику надежным партнером России и указал на потенциал совместной работы в самых разных областях, в том числе в энергетике.

Также 10 мая состоялась встреча Путина с главнокомандующим Ливийской национальной армией маршалом Халифой Хафтаром. До этого Хафтар провел встречу с министром обороны РФ Андреем Белоусовым.

8 мая российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин в рамках встречи обменялись мнениями касательно ключевых направлений развития всеобъемлющего партнерства России и Китая, а также стратегического взаимодействия между странами. Главы государств подписали совместное заявление о дальнейшем углублении отношений Москвы и Пекина.