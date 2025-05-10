Белгород, 10 мая, 2025, 23:09 — ИА Регнум. Женщина получила ранения в результате сброса с украинского беспилотника взрывного устройства в селе Ясные Зори под Белгородом. Об этом вечером 10 мая сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум Скорая помощь

В своем Telegram-канале он уточнил, что атака была совершена на территорию сельхозпредприятия. У пострадавшей диагностирована баротравма, а также осколочные ранения лица и шеи.

Гладков уточнил, что местную жительницу госпитализировали в Октябрьскую районную больницу. После оказания необходимой помощи женщину переведут в областную клиническую больницу для дальнейшего лечения.

Как передавало ИА Регнум, ранее украинские военные дроном атаковали гражданский автомобиль в Шебекинском округе Белгородской области. Пострадала семейная пара. Мужчина и женщина были госпитализированы с баротравмами. Их машину полностью уничтожил возникший после атаки огонь.

9 мая дрон ВСУ влетел в здание белгородского правительства. В результате произошедшего контузию и сотрясение мозга получил замгубернатора региона Александр Лоренц. Еще один человек — сотрудник Росгвардии — был доставлен в больницу с осколочным ранением бедра.

Трёхдневное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, продолжает действовать. Оно вступило в силу в 00:00 мск с 7 на 8 мая и завершится в 00:00 мск 11 мая. Глава киевского режима Владимир Зеленский отверг предложенную российской стороной инициативу о перемирии.

В Министерстве обороны РФ ранее констатировали, что украинские войска с начала действия режима приостановки огня нарушили его 9318 раз. При этом Вооруженные силы России в зоне спецоперации продолжают соблюдать режим перемирия.