Москва, 10 мая, 2025, 23:01 — ИА Регнум. Совсем скоро в Евросоюзе поймут, что разрешить украинский конфликт на поле боя не получится. Об этом заявил депутат Европарламента от Словакии Любош Блага.

Иван Шилов ИА Регнум

«Я думаю, что да, спустя ещё несколько месяцев таких громких речей, русофобии и всей этой ненависти европейские лидеры должны посмотреть в лицо фактам, изучить ситуацию на земле, на Украине и признать, что этот конфликт не может быть решён на поле боя… И я думаю, что это произойдет очень скоро», — пояснил он в интервью ТАСС.

Он добавил, что Европе нужно вести переговоры с Россией и найти мирное решение, иначе есть риск всё потерять.

Кроме того, у Евросоюза как в экономическом, так и в военном плане нет возможности для продолжения эскалации конфликта с Россией на протяжении долгого времени, заключил Блага.

Как сообщало ИА Регнум, 2 мая лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт назвала большой ошибкой Европы отсутствие желания урегулировать украинский конфликт мирным путём. Теперь ей придётся платить по счетам за проигрыш, считает она.

Лидер французской оппозиционной партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил Евросоюз в срыве мирных переговоров по Украине и стремлении помешать позитивным шагам России. По его мнению, Франция могла бы содействовать достижению мира на Украине, если бы освободилась от влияния ЕС.

В вопросах разрешения первопричин конфликта на Украине неуместен поверхностный подход, подчёркивали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, урегулирование украинского конфликта имеет большое количество нюансов и требует серьёзного детализирования. Невозможно обсуждать публично все появляющиеся мирные планы, так как из-за этого они теряют свою релевантность, заявил он.