Будапешт, 10 мая, 2025, 22:38 — ИА Регнум. Действовавший под дипломатическим прикрытием украинский шпион был задержан спецслужбами Венгрии в центре Будапешта. Об этом сообщило правительство республики.

кадр из видео

Венгерские власти в соцсетях опубликовали видео с задержанием шпиона. На кадрах видно, как силовики останавливают на улице белый автомобиль, вытаскивают из него мужчину и скручивают ему руки. Имя задержанного не называется.

В комментарии к размещенной записи сказано, что гражданин Украины был задержан в центре венгерской столицы вечером 9 мая сотрудниками Контртеррористического управления.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3964178" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

«Главное управление полиции Венгрии по делам иностранцев запретило ему дальнейшее пребывание в стране из-за шпионской деятельности», — следует из сообщения.

Также отмечается, что в ночь на 10 мая украинца депортировали из Венгрии в связи с тем, что «его действия представляли серьезную угрозу для суверенитета страны». Ранее он работал в стране под дипломатическим прикрытием, но его официальный статус был отозван.

9 мая Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о раскрытии шпионской сети, якобы организованной военной разведкой Венгрии. По информации от украинских силовиков, были задержаны два агента — мужчина и женщина, которые ранее служили в венгерских войсках. В СБУ заявили, что целью задержанных было получение информации о ситуации в Закарпатской области и слабых местах системы противовоздушной обороны страны.

Как передавало ИА Регнум, глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал пропагандой информацию о поимке венгерских агентов и призвал относиться к ней с осторожностью, пока Будапешт не получил каких-либо официальных подробностей по произошедшему.

5 мая венгерский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ему пришлось пойти на открытый конфликт с главой киевского режима Владимиром Зеленским из-за того, что ряд заявлений Зеленского содержит неприкрытую угрозу.