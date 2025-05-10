Вашингтон, 10 мая, 2025, 22:26 — ИА Регнум. США одобрили поставку на Украину дальнобойных ракет и ЗРК Patriot из Германии. Об этом 10 мая сообщила газета The New York Times.

ИА Регнум

«Соединённые Штаты одобрили передачу Германией 125 дальнобойных артиллерийских ракет и 100 ракет ПВО Patriot на Украину», — указали в статье со ссылкой на представителя конгресса.

Подчёркивается, что критически необходимое оружие производится в США и ​​не может быть экспортировано без одобрения американского правительства, даже если им владеет другая страна.

Как сообщало ИА Регнум, 10 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью американскому телеканалу ABC News, что ежедневно на Украину поступает западное вооружение. В связи с этим временное прекращение огня не должно сопровождаться поставками боеприпасов киевскому режиму. В противном случае Украина будет иметь преимущество, продолжив тотальную мобилизацию и переброску новых войск в зону боевых действий, уточнил представитель Кремля.

В начале февраля Соединённые Штаты Америки возобновили поставки оружия и военной техники Украине после приостановки. По информации источников Reuters, Вашингтон первоначально рассматривал возможность полного прекращения любой помощи Киеву. Один из собеседников заявил о наличии разногласий внутри администрации Белого дома относительно объёмов военной помощи Киеву из американских запасов.

Украинское издание Kyiv Post 1 мая сообщило, что администрация президента США одобрила передачу киевскому режиму вооружений на сумму $50 млн путём прямых коммерческих продаж. Утверждается, что этим решением Вашингтон «частично отменяет» паузу в передаче военной помощи Киеву. При этом не уточнялось, какое именно оружие американская сторона поставит Украине.