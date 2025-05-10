Курская область, 10 мая, 2025, 22:27 — ИА Регнум. ВСУ атаковали дроном памятник советским лётчикам в посёлке Коммунар Беловского района Курской области. Об этом 10 мая сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

Иван Шилов ИА Регнум

В своём Telegram-канале он отметил, что таким образом неонацистский киевский режим показал своё истинное отношение к памяти о Великой Отечественной войне.

«Памятник — не военная цель, он не может представлять никакой угрозы людям. И тем не менее наши объекты памяти, истории, культуры и религии регулярно попадают под удары украинской хунты», — подчеркнул Хинштейн.

Памятник получил повреждения, он будет восстановлен, как и другие объекты, ставшие целями варварских атак ВСУ, добавил врио губернатора.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ ранее совершили целую серию подобных атак. В частности, 6 мая губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские формирования атаковали мемориал героев Великой Отечественной войны в Брилёвке. Памятник получил повреждения. Сальдо назвал эти действия ВСУ проявлением крайнего цинизма и вандализма.

В марте Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела Свято-Троицкого храма в Судже Курской области со стороны ВСУ. Дело было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных статьями о теракте и уничтожении или повреждении объектов культурного наследия. В результате обстрела здание храма было повреждено и частично разрушено.