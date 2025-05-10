Киев, 10 мая, 2025, 22:18 — ИА Регнум. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас выразила надежду на присоединение США к «трибуналу» против России. Об этом она заявила в интервью «Укринформ».

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«У нас есть коалиция государств, и я рада, что техническая работа [по созданию «трибунала»] выполнена. США работали с нами в этой коалиции два года, и мы надеемся, что они снова присоединятся позже», — отметила Каллас.

Она добавила, что теперь все технические детали урегулированы.

Как сообщало ИА Регнум, 9 мая во Львове министры иностранных дел 20 стран Евросоюза подписали декларацию о создании специального «трибунала» против России «за вторжение на Украину». Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель утверждал, что «трибунал» будет создан в рамках Совета Европы и будет официально запущен в Люксембурге 12–18 мая.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не будет реагировать на попытки стран Евросоюза учредить так называемый трибунал против России.