Обнинск, Калужская область, 10 мая, 2025, 22:05 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области дети растоптали флаг с георгиевской лентой. По данному факту была организована проверка, сообщила 10 мая пресс-служба управления следственного комитета России по Калужской области.

«В Калужской области организована проверка по факту осквернения символа воинской славы России. Личности правонарушителей установлены», — говорится в сообщении управления в Telegram-канале.

По данным ведомства, дети осквернили георгиевскую ленту, установленную на одном из домов в виде флага.

Как уточняет источник ИА Регнум, мальчики, обучающиеся во 2 и 4 классах, заявили: они не понимают, за что их доставили в отдел. Дети утверждают, что хотели перекрыть флагом фонтан и ничего плохого не подразумевали.

Нарушителей вместе с их родителями опрашивают в отделении полиции. Следователи СК РФ по региону выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет дана процессуальная оценка по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично).

Как передавало ИА Регнум, ранее в Белгороде полицейские задержали местного жителя, сорвавшего знамя Победы. Полицейские составили в отношении задержанного протокол по статье о мелком хулиганстве (ч.1 ст.20.1 КоАП РФ), он раскаялся в содеянном.