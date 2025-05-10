Москва, 10 мая, 2025, 21:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 10 мая провёл встречу с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

РИА Новости/Гавриил Григоров

«В Кремле состоялась встреча Президента России с Главнокомандующим Ливийской национальной армией (ЛНА) маршалом Халифой Хафтаром», — сказано в сообщении.

9 мая Хафтар присутствовал на параде в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

10 мая пресс-служба Ливийской национальной армии проинформировала, что её командующий провёл встречу с министром обороны России Андреем Белоусовым. В сообщении отмечалось, что стороны обсудили ситуацию в регионе, координацию усилий по направлениям, которые представляют взаимный интерес, и дальнейшее укрепление военного сотрудничества.

По сообщению ливийской стороны, Белоусов подчеркнул приверженность России развитию стратегического партнёрства между странами.

Как передавало ИА Регнум, в июле 2023 года Путин встретился с главой президентского совета Ливии Мухаммедом аль-Менфи. Российский лидер сообщил о планах Москвы и далее содействовать урегулированию ситуации в Ливии на основе обеспечения единства, суверенитета и территориальной целостности страны.