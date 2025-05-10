Нью-Дели, 10 мая, 2025, 21:28 — ИА Регнум. Пакистанская сторона нарушила соглашение с Индией об установлении режима прекращения огня, заявил 10 мая первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри.

«За последние два часа неоднократно имели место нарушения договоренности, достигнутой ранее этим вечером между генеральными директорами военных операций Индии и Пакистана», — сказал Мисри журналистам.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы Индии дают адекватный ответ на нарушения. В индийском дипведомстве призывали Пакистан предпринять соответствующие меры для устранения нарушений и «отнестись к ситуации серьезно и ответственно».

Мисри добавил, что ВС Индии «получили инструкции решительно реагировать на любые случаи повторения нарушений границы вдоль международной границы».

Как передавало ИА Регнум, конфликт между Индией и Пакистаном обострился после нападения террористической группировки на группу туристов на союзной территории Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли по меньшей мере 26 человек.

Через два дня Индия перекрыла поток реки Инд в Пакистан и выслала военных атташе Пакистана. В свою, очередь пакистанские власти приостановили действие двусторонних соглашений с Нью-Дели, закрыли для Индии воздушное пространство и заявили, что любая попытка остановить или отвести поток воды будет рассматриваться как акт войны.

На границе двух стран произошло несколько перестрелок, сообщалось о воздушном бое истребителей, ударах беспилотников и ракетных ударах. Стороны обвинили друг друга в атаках на гражданские объекты и выразили готовность прекратить эскалацию вслед за противником.

10 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Индия и Пакистан при посредничестве Вашингтона договорились о полном прекращении огня. Стороны подтвердили это заявление, режим прекращения огня вступил в силу.

Госсекретарь США Марко Рубио добавил, что, помимо прекращения огня, участники конфликта также договорились провести встречу на нейтральной территории и обсудить «широкий круг вопросов». При этом уже через три часа власти Индии заявили о новых взрывах.