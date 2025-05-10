Москва, 10 мая, 2025, 21:18 — ИА Регнум. Отстранив сборную России по хоккею и приглашая на турниры иные команды для заполнения места, международная федерация вредит развитию хоккея, заявил 10 мая бывший тренер сборной РФ Вячеслав Быков.

Алексей Даничев/РИА Новости

В интервью «Спорт-экспрессу» он прокомментировал уровень чемпионата мира, который проходит с 9 по 25 мая в Швеции и Дании. Российская команда не принимает участие в турнире — международная федерация продлила её исключение.

«Международная федерация хоккея просто хочет прикрыть свободное место, которое было занято качественным соперником, который давал возможность сравнивать себя и видеть, в каком направлении идет эволюция хоккея. Отстранение наших ребят идёт в минус не только всему хоккею, но и развитию других спортсменов. Только в сильной конкуренции идет развитие. [Международная федерация] сама стреляет себе в ногу», — сказал Быков.

Как передавало ИА Регнум, 4 февраля международная федерация хоккея продлила отстранение сборной РФ от участия в соревнованиях под своей эгидой. При этом в федерации заявили, что допуск российских хоккеистов до турниров якобы угрожает остальным участникам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это решение политизированным и дискриминационным.

При этом в апреле спортивный агент Андрей Митьков сообщил, что международная федерация хоккея планирует допустить сборную России к зимним Олимпийским играм 2026 года.