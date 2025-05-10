Шебекинский район, Белгородская область, 10 мая, 2025, 20:51 — ИА Регнум. Два человека пострадали в результате атаки украинского дрона на автомобиль в Белгородской области. Об этом 10 мая сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«В Шебекинском округе на участке автодороги Зиборовка — Шамино движущийся автомобиль атакован дроном ВСУ. Ранена семейная пара», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что бригада скорой помощи доставит пострадавших с баротравмами в больницу Белгорода. По словам Гладкова, транспортное средство полностью уничтожено огнём.

Как передавало ИА Регнум, 9 мая замгубернатора Белгородской области Александр Лоренц получил контузию и сотрясение мозга при атаке украинского дрона на здание правительства региона. Также в результате удара беспилотника пострадал сотрудник Росгвардии — у него осколочное ранение бедра.

Беспилотный налет был совершен в период действия трехдневного перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным в честь Дня Победы. Оно вступило в силу с наступлением суток 8 мая по московскому времени и продлится до начала суток 11 мая. Глава киевского режима Владимир Зеленский отверг предложение о перемирии, а также выступил с угрозами в адрес России.

10 мая в Минобороны отметили, что ВСУ не прекратили боевые действия, несмотря на объявление перемирия. С начала действия режима приостановки огня противник нарушил его 9318 раз. Российские войска в зоне СВО продолжают строго соблюдать режим перемирия, оставаясь на ранее занятых позициях, и зеркально реагируют на нарушение перемирия.

Киевский режим с 2014 года убивает мирных жителей, в том числе тех, кого украинские власти формально считают своими гражданами. По информации главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, начиная с этого времени от агрессии Украины погибли более 6,5 тыс. мирных граждан, пострадали еще около 16,5 тыс. человек.