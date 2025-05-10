Париж, 10 мая, 2025, 20:40 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп абсолютно прав в том, что Россию не следовало исключать из G8, заявил 10 мая лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Трамп ранее назвал исключение России из G8 «очень глупым» решением и отметил, что, если бы Россия осталась членом группы, конфликт на Украине мог и не начаться.

«Это полностью противоречит мнениям президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которые жаждут ненависти и войны. И он (Трамп. — Прим. ред.) абсолютно прав», — написал Филиппо на своей странице в соцсети Х.

«Группа семи» объединяет Германию, Францию, Италию, Великобританию, Японию, Канаду и США. После того как Россию официально приняли в объединение в 1998 году, оно стало называться G8. В марте 2014 года тогдашний президент США Барак Обама собрал членов G8 без России, чтобы обсудить её исключение. Оказалось, что такой процедуры не предусмотрено. В итоге собравшиеся объявили о приостановке участия в «восьмёрке», а потом вновь сформировали «семёрку».

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявления Трампа, ранее отметил, что Россия потеряла интерес к участию в G8. Он подчеркнул, что Москва давно не считает этот формат релевантным, поскольку центр экономического развития сместился и теперь другие страны задают тон в экономике.

Учредитель «АНО Центр международного взаимодействия и сотрудничества», член экспертного клуба «Дигория» Алексей Малинин в разговоре с ИА Регнум ранее заявил, что слова Трампа являются реверансом в сторону Москвы, но практически мало что значат.