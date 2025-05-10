Штат Джамму и Кашмир, Индия, 10 мая, 2025, 20:03 — ИА Регнум. В столице индийской союзной территории Джамму и Кашмир — городе Сринагар вечером 10 мая произошло несколько взрывов. Об этом сообщил главный министр региона Омар Абдулла.

Иван Шилов ИА Регнум

Взрывы прогремели через несколько часов после заявлений о достижении Индией и Пакистаном соглашения о прекращении огня.

«Что это только что произошло с прекращением огня? Взрывы слышны по всему Сринагару», — написал Абдулла на своей странице в соцсети Х.

Телеканал CNN проинформировал, что произошло «множество» взрывов. Информационное агентство ANI в свою очередь сообщило о появлении дронов в небе над городом Удхампур. По этим данным, сработала система противовоздушной обороны, а в городе было отключено электричество.

Как передавало ИА Регнум, ранее 10 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Индия и Пакистан при посредничестве Вашингтона договорились о полном прекращении огня. Стороны подтвердили это заявление, режим прекращения огня вступил в силу.

Госсекретарь США Марко Рубио добавил, что, помимо прекращения огня, участники конфликта также договорились провести встречу на нейтральной территории и обсудить «широкий круг вопросов».

Обострение конфликта Индии и Пакистана началось 22 апреля, после нападения террористической группировки на туристов в индийском штате Джамму и Кашмир. В результате теракта погибли не менее 27 человек. Злоумышленникам удалось скрыться.

6 мая Индия начала военную операцию «Синдур», заявив, что она направлена против террористической инфраструктуры на территории Пакистана. При этом власти Пакистана заявили, что ВС Индии нанесли удары по гражданским объектам.

На границе двух стран произошло несколько перестрелок, сообщалось о воздушном бое истребителей, ударах беспилотников и ракетных ударах. Стороны обвинили друг друга в атаках на гражданские объекты и выразили готовность прекратить эскалацию вслед за противником.