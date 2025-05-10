Москва, 10 мая, 2025, 19:48 — ИА Регнум. Россия обдумает предложение о 30-дневном перемирии в зоне украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

РИА Новости/Константин Михальчевский

«Россия рассмотрит предложение о 30-дневном перемирии, но у нее есть своя позиция о введении режима прекращения огня», — отметил спикер Кремля в интервью телеканалу CNN.

Песков также уточнил, что Россия открыта к мирному диалогу, однако попытки давить на нее в этом вопросе не увенчаются успехом.

Как передавало ИА Регнум, 10 мая глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что республика готова к полному прекращению огня в зоне конфликта на 30 дней. По его словам, в ходе встречи в Киеве участники «коалиции желающих» (Франции, Германии, Польши и Британии) также созвонились с президентом США Дональдом Трампом — и все они поддержали инициативу о перемирии.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер потребовали от России согласиться на 30-дневное перемирие и пригрозили в случае отказа новыми санкциями и усилением военной помощи Украине.

Песков ранее подчеркивал, что без учёта нюансов невозможно предметное обсуждение 30-дневного перемирия с Украиной. В частности, должны быть прекращены поставки западного вооружения Украине.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее пояснял: Москва выступает за переговоры без предварительных условий, а требование 30-дневного перемирия как раз и является одним из таких предварительных условий. Лавров также напомнил, что Киев ранее неизменно нарушал все договорённости.

Президент Владимир Путин ранее указывал, что для урегулирования ситуации на Украине необходим вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав РФ. Кроме того, Киев должен отказаться от вступления в НАТО, на контролируемой им территории должны быть обеспечены права русскоязычных граждан, а западные санкции против РФ должны быть отменены. Президент подчёркивал, что необходимо искоренить первопричины конфликта и добиться мира, а не перемирия.