Москва, 10 мая, 2025, 19:46 — ИА Регнум. Россию и Буркина-Фасо объединяет общая цель борьбы с терроризмом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с иностранным коллегой Ибрагимом Траоре.

Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости

«Сегодня нас объединяет общая цель борьбы с терроризмом и экстремизмом. Будем и далее помогать республике в восстановлении законностей и конституционного порядка, оказывать содействие в подавлении радикальных группировок, остающихся в отдельных районах Буркино-Фасо», — сказал Путин.

Во время переговоров российский лидер назвал символичным визит Траоре на празднование 80-летия Победы. Он напомнил, что около 30 тысяч жителей нынешних Буркина-Фасо воевали в составе войск антигитлеровской коалиции в формированиях сражающейся Франции под руководством легендарного сына французского народа Шарля де Голля.

Президент Буркина-Фасо прибыл в Москву по приглашению российского коллеги для участия в торжествах, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как передавало ИА Регнум, в Россию на мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, приехали около 30 зарубежных лидеров. Со многими из них российских лидер провел двусторонние встречи. Сегодня, 10 мая, в Кремле прошли переговоры с лидером Вьетнама То Ламом, президентом Зимбабве Эммерсоном Дамбудзо Мнангагвой и президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Ранее советник президента РФ Антон Кобяков отмечал, что Москва видит и поддерживает борьбу африканских стран за пересмотр неоколониальных практик. РФ также готова развивать с государствами сотрудничество по широкому спектру задач, подчеркнул он.