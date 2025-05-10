Пекин, 10 мая, 2025, 19:36 — ИА Регнум. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию завершился полным успехом. Об этом заявил глава китайского МИД Ван И.

Илья Питалев/Фотохост-агентство РИА Новости

«На фоне ускоряющихся изменений, происходящих в мире, и нарастающих международных потрясений этот визит позволил оглянуться на историю и взглянуть в будущее, продемонстрировал преемственность дружбы и готовность отстаивать справедливость и завершился полным успехом», — сказал Ван И журналистам.

По его словам, визит Си Цзиньпина в российскую столицу продемонстрировал, что отношения РФ и КНР крепки, как скала, и что миру нужна справедливость, а не гегемония. Он отметил, что лидеры России и Китая вновь продемонстрировали, что попытки вбить клин между странами лишь пустые иллюзии.

Как передавало ИА Регнум, 8 мая президент РФ Владимир Путин, приветствуя китайского коллегу в начале их переговоров в Кремле, назвал его дорогим другом и заявил, что рад встрече. Российский лидер отметил, что отношения двух стран носят равноправный, взаимовыгодный и неконъюнктурный характер.

По итогам переговоров лидеры подписали совместное заявление о дальнейшем углублении отношений Москвы и Пекина. Путин отметил, что встреча прошла в тёплой, товарищеской и конструктивной атмосфере, а переговоры с китайским коллегой были продуктивными. Си Цзиньпин, в свою очередь, отметил, что внешнее вмешательство не сможет помешать развитию российско-китайского сотрудничества.