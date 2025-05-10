Москва, 10 мая, 2025, 19:39 — ИА Регнум. Рукопожатие сменившей гражданство россиянки Дарьи Касаткиной и украинки Марты Костюк на теннисном турнире является пропагандой Киева. Об этом заявила депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова.

соцсети

«Это умышленный сигнал от Украины: мы будем вам жать руку, если вы не с российским гражданством. А что поменялось-то? Касаткина перестала говорить на русском? Это пропаганда, предлагают всем убежать из России. Украинскую теннисистку настроили на это, теперь похвалят», — отметила она в беседе с изданием Sport24.

Встреча спортсменок состоялась в рамках теннисного турнира в Риме. Касаткина, которая теперь представляет Австралию, проиграла со счетом 4:6, 2:6.

Как передавало ИА Регнум, 29 марта 27-летняя Касаткина объявила о смене российского спортивного гражданства на австралийское. Она уточнила, что теперь будет представлять «свою новую родину» — Австралию.

Позднее в этот же день Журова заявила, что у теннисистки есть основания для смены своего спортивного гражданства. По ее словам, Касаткина давно жила не в России и в целом отстранилась от страны.