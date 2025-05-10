Владикавказ, 10 мая, 2025, 19:47 — ИА Регнум. На чемпионате России по спортивной борьбе среди студентов в Владикавказе произошла массовая драка. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

кадр из видео

Инцидент произошёл 8 мая. По этим данным, несколько участников соревнований вступили в конфликт, а затем начали драться, и их пытались разнять другие присутствующие на соревнованиях.

На опубликованной видеозаписи видно, что в потасовке принимали участие несколько десятков человек, часть из которых пытались успокоить остальных. Драка, начавшаяся в зале, постепенно переместилась на улицу.

Что стало причиной конфликта, не сообщается.

Как передавало ИА Регнум, аналогичный инцидент произошёл 5 мая в Сургуте. Во время проходившего в торговом центре турнира по кулачным боям болельщики вмешались в ход поединка, после чего началась массовая драка. Некоторые очевидцы происшествия рассказали, что слышали выстрелы. В пресс-службе управления МВД по Югре заявили, что причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В апреле участники матча Национальной молодёжной хоккейной лиги между саратовским клубом «Кристалл» и подмосковным «Гранитом» за две минуты до завершения встречи устроили массовую драку. Конфликт был спровоцирован хоккеистом «Гранита», который толкнул в спину вратаря соперников, после чего саратовские спортсмены начали нападать на гостей из Подмосковья. В общей сложности саратовцы получили 30 штрафных минут, а гости — 170.