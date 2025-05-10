Москва, 10 мая, 2025, 19:25 — ИА Регнум. Палестинская сторона выступает против и отвергает идеи главы Белого дома Дональда Трампа по созданию «ближневосточной Ривьеры» и американской администрации в секторе Газа. Об этом заявил глава Палестины Махмуд Аббас в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости

«Мы выступаем против выселения палестинцев за пределы Палестины, как об этом говорил президент Трамп. Мы не хотели бы, чтобы на территории сектора Газа была бы создана «ближневосточная Ривьера». Мы также слышали об идее создания американской администрации в Газе. Мы также резко против данной идеи и информировали об этом американцев», — сказал Аббас Путину.

Палестинский лидер подчеркнул, что эти планы неприемлемы и поэтому Палестина отвергает их и не может принять.

В свою очередь, Путин заявил, что Москва с переживанием относится к ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, следит за его развитием и оказывает помощь палестинскому народу. По его словам, сейчас сектор Газа переживает гуманитарную катастрофу в полном смысле слова.

Как передавало ИА Регнум, 4 февраля Трамп заявил, что инфраструктуру Газы нужно полностью снести, переселив жителей палестинского анклава в Иорданию, Египет или другие страны. Он предложил найти для палестинцев «хорошее место», построить там дома и переселить туда людей, а в Газе сделать «ближневосточную Ривьеру для всего мира».

Против инициатив Трампа выступили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также главы МИД Египта, Иордании, Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара. Россия также не поддерживает идею Трампа выселить жителей Газы с их земель, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

20 марта движение ХАМАС выступило с заявлением о том, что народ Палестины останется на своей земле и сведет на нет все попытки принудительного или добровольного переселения. В движении подчеркнули, что палестинцы готовы переселиться только в Иерусалим. Член политического руководства ХАМАС в Ливане Бассам Халяф уточнил, что движение не пойдёт на компромисс с Израилем в переговорах по сектору Газа.