Москва, 10 мая, 2025, 19:07 — ИА Регнум. Заявления о «перехвате» российской подводной лодки в проливе Ла-Манш звучат нелепо. Об этом сообщили «РИА Новости» в Военно-морском флоте (ВМФ) России.

Валентин Егоршин/ТАСС

10 мая немецкий телеканал n-tv заявил, что ВМФ Великобритании якобы перехватил российскую подлодку «Краснодар» у берегов Франции. По данным телеканала, инцидент произошёл в проливе Ла-Манш, когда российская субмарина возвращалась из Средиземного моря.

«Формулировка «перехватил» выглядит по крайней мере нелепо. Всем известно, что подводные лодки проходят Ла-Манш в надводном положении в соответствии с морским международным правом. Называть это «перехватом» смешно и неквалифицированно», — говорится в сообщении ВМФ РФ.

Также уточняется, что данная подлодка просто возвращалась через пролив к своему месту базирования.

Как передавало ИА Регнум, в июле 2024 года агентство Bloomberg сообщило, что российские подлодки появлялись у британских берегов дважды за два года, вынудив Лондон принять меры для защиты своих вод.

В июне того же года британские СМИ со ссылкой на экспертов отмечали, что новейшая российская атомная подлодка «Архангельск» проекта 885М является огромной угрозой для НАТО. В сообщении указывалось, что натовские военные не смогут обнаружить бесшумную субмарину с крылатыми ракетами.