Москва, 10 мая, 2025, 19:01 — ИА Регнум. Вьетнам и Россия договорились расширить прямое авиасообщение между странами. Об этом по итогам российско-вьетнамских переговоров заявил генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Мы договорились расширить прямое авиасообщение между двумя странами», — сказал То Лам по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Генсек ЦК КПВ добавил, что авиакомпания Vietnam Airlines возобновила прямые рейсы между Ханоем и Москвой, а частная VietJet Air запустит рейсы, соединяющие две страны.

10 мая Путин в Кремле провёл переговоры с вьетнамским лидером, который прибыл в российскую столицу для участия в торжествах, посвящённых юбилею 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

По итогам встречи лидерами двух стран был подписан ряд соглашений. В частности, стороны подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма. Кроме того, Россия и Вьетнам договорились укреплять сотрудничество в оборонной сфере, развивать взаимодействие в нефтегазовой области и подписали меморандум о взаимопонимании в области биомедицины.

В разговоре с ИА Регнум востоковед, профессор РУДН и член Изборского клуба Юрий Тавровский, комментируя прошедшие в Москве двусторонние переговоры, заявил, что исторически крепкие отношения России и Вьетнама — один из столпов региональной безопасности.