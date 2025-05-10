Белград, 10 мая, 2025, 18:50 — ИА Регнум. На 39-м году жизни скончался бывший баскетболист «Енисея» Драган Лабович. Об этом сообщает пресс-служба Адриатической лиги (лига АБА) в своих соцсетях.

РИА Новости/Виталий Тимкив

«Лига ABA с глубоким прискорбием восприняла известие о том, что Драган Лабович, бывший игрок национальной сборной Сербии и клуба KK FMP, скончался. В его честь все оставшиеся матчи четвертьфинала AdmiralBet Адриатической лиги начнутся с минуты молчания. Да покоится он с миром», — говорится в сообщении.

По данным ряда сербских СМИ, причиной смерти стал сердечный приступ.

38-летний Драган Лабович выступал за российские клубы «Енисей», «Нижний Новгород» и «Красные крылья» в период с 2010 по 2013 годы. Играл также за сербские «ФМП» и «Борац», финскую «Нокиа», греческий «Арис» и другие. В 2019 году сербский баскетболист завершил спортивную карьеру.

Как передавало ИА Регнум, ранее на 89-м году жизни скончался легендарный центровой баскетболист американской команды «Бостон Селтикс» Билл Расселл.