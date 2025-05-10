Исламабад, 10 мая, 2025, 19:19 — ИА Регнум. Толпа жителей Пакистана набросилась на упавший индийский беспилотник и избила его тапками. Соответствующее видео распространилось в Сети.

кадр из видео

На кадрах видно, как около десятка взрослых мужчин, издавая яростные крики, подбежали к упавшему дрону и буквально разорвали его на части. Некоторые из них стали бить по беспилотнику кирпичом, а кто-то тапком.

За происходящим наблюдала еще более многочисленная толпа людей, стоящая на небольшом удалении.

Как передавало ИА Регнум, обострение исторического конфликта между Индией и Пакистаном произошло 22 апреля, после нападения террористической группировки на туристов в районе города Пахалгама на союзной территории Джамму и Кашмир. В результате теракта погибли по меньшей мере 26 человек: 25 индийцев и один гражданин Непала.

В ответ Индия 24 апреля перекрыла поток реки Инд в Пакистан и выслала военных атташе Пакистана. Пакистанские власти приостановили действие двусторонних соглашений с Нью-Дели, закрыли для Индии воздушное пространство и заявили, что любая попытка остановить или отвести поток воды будет рассматриваться как акт войны.

6 мая в рамках операции «Синдур» Вооруженные силы Индии нанесли удары по «террористической инфраструктуре» — девяти объектам в Пакистане и на территории Джамму и Кашмир. Пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф осудил атаку Индии и заявил, что удары были намеренно нанесены по гражданским лицам. На следующий день Пакистан нанес ответный удар по Индии.

10 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что Индия и Пакистан договорились полностью и немедленно прекратить огонь при посредничестве Соединенных Штатов. Таким образом, горячая фаза конфликта закончилась всего за несколько дней.